國民黨新北市長候選人李四川今午「海納百川」車隊掃街來到蘇巧慧樹林本命區，一路車掃到板橋溪崑地區，沿途加油人潮不斷，許多路口有揮舞李四川旗幟及國旗的熱情民眾應援，也有住在大樓住戶聽到廣播聲，立即拿著衣服當旗幟在陽台揮舞，為李四川加油打氣，讓掃街行程充滿溫馨互動。

車掃出發前，李四川先前往樹林濟安宮參拜祈福，濟安宮董事長陳黃綠妹熱情歡迎並為他加油打氣。李四川虔誠參拜，祈求市民平安、地方安定，也感謝鄉親的鼓勵與支持，隨後展開車隊掃街，沿途向市民朋友問候、懇託。

車隊行經大街小巷，沿途民眾熱情為李四川加油打氣，許多機車騎士安全帽都沒脫，便跑上前握手；車隊停等紅燈時，路邊鄉親熱情揮舞雙手、高喊「凍蒜」；還有家長抱起孩子與李四川握手，以及穿著李四川競選小物「挺好川」上衣的支持者開心上前自拍，氣氛熱鬧滾滾。

在掃街過程中，民眾應援也從街頭延伸到樓上住家，除了二、三樓住戶探頭揮手，甚至十樓也有民眾熱情打招呼，李四川也一一親切揮手回應，許多支持者並送上各式吉祥物，將心意化為最直接的鼓勵。

李四川表示，感謝每一位鄉親的暖心加油，鄉親的支持就是最堅強的後盾，選戰進入最後階段，選情相當激烈，懇請市民朋友一起拉票、催票，11月28日一定要出門投票，「您的這一票，決定新北市的未來」。

國民黨新北市長候選人李四川今午「海納百川」車隊掃街來到蘇巧慧樹林本命區，一路車掃到板橋溪崑地區，沿途加油人潮不斷，許多路口有揮舞李四川旗幟及國旗的熱情民眾應援。記者季相儒／攝影