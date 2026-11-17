有人日前提出兩岸和平倡議，澎湖縣長候選人周倪安今天批評是包裝「消滅台灣」；吳淑瑾則認為與縣長選戰無關，不予回應；陳振中表示，不能因個人想法就作回應，這樣就回應不完。

周倪安表示，在12日的「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，有人企圖以「兩岸和平倡議」包裝「消滅台灣」一事，表面上談和平，實際上已經觸及兩岸政治整合，及未來統一的具體時間表，台灣人實在不能再忍耐。

她說，台灣從未說要武力攻打中國，反而是中國一天到晚文攻武嚇台灣，國民黨「統派老藍男」要倡議和平談判，不是應該先要求中國停止對台灣文攻武嚇，再來說嗎。澎湖是保護台灣的護國神島，要求所有參選澎湖縣長的候選人，應該表態是否認同以「兩岸和平倡議」包裝「消滅台灣」的技倆。

國民黨澎湖縣長候選人陳振中說，關中等人都是檯面下的老黨員，現今許多的年輕人都不認識，不能因為任何一名國民黨員的任何發言，提出個人的想法，就作回應，那就回應個沒完沒了。

民進黨縣長候選人吳淑瑾競總指出，此一議題與縣長選舉無關，不予回應。

無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林說，兩岸關係及國家主權議題，屬於中央政府的權責，任何政黨只要有出賣中華民國主權、損害國家利益的言行，都堅決反對，維護中華民國的主權與尊嚴，不分黨派，更沒有妥協的空間。