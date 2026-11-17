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台南市長政見會登場前交鋒！陳亭妃、謝龍介攻防烏山頭光電
台南市長候選人首場公辦電視政見會今天登場，民進黨候選人陳亭妃、國民黨候選人謝龍介會前先就烏山頭水庫光電議題隔空交鋒。陳亭妃指國民黨丟了一個好球，提出烏山頭水庫光電板問題，其實水庫等相關問題早已有處理進度，批評對手仍停留在舊有資訊，試圖以錯誤訊息影響選舉。
陳亭妃會前受訪表示，今天將向市民說明28年從政歷程，以及一路走來如何一步一腳印了解地方需求，並將人民聲音轉化為實際政策。她也認為，國民黨提出烏山頭水庫光電議題，反而給了她說明的機會，因為相關問題早已有處理進度，批評對手仍停留在舊有資訊，試圖以錯誤訊息影響選舉。
謝龍介則表示，今天政見發表會將把過去提出、獲得不少市民認同的政策，從福利、交通到城市開發，完整向台南市民報告，說明未來台南的發展方向。
針對烏山頭水庫光電爭議，謝龍介指出，近期許多市民反映連喝水都不安心，顯示光電設施設置已引發民意疑慮，市長必須正視並處理。他透露，上周已向行政院長反映，既然後續開發可以停止，對於目前已經運作、面積將近11公頃的第一期設施，也應該提出具體處理方案，呼籲是行政院長拆還是他上任後拆。
今晚公辦電視政見發表會抽籤後發表順序為無黨籍葉人文、國民黨謝龍介、台灣SoR無法黨蕭燐洪、民進黨陳亭妃。其中蕭燐洪的兒子是台北市長候選人蕭文乾，父子分別在台北、台南參選。
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