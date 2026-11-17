九合一選戰倒數，尋求連任屏東縣長周春米今起請假，全力投入選戰衝刺。周春米今上午率領「屏東隊」到潮州鎮中正市場掃街，下午轉往屏東市黃昏市場，與民進黨屏東市長候選人梁育慈合體，隨後到路口向往來民眾爭取支持。從市場到街頭，周春米展現母雞帶小雞氣勢，力拚縣長連任，也拉抬地方候選人選情。

周春米說，縣府近年推動潮州聯合辦公大樓、國際滑輪溜冰場及已動工的潮青圖書館，其中潮青圖書館未來將成為屏東旗艦圖書館，加上規畫中屏南快速道路以潮州為起點，將持續爭取中央資源，帶動大潮州地區發展。

周春米今下午到屏東市黃昏市場，與梁育慈、縣議員候選人蔡侑庭在黃昏市場掃街，沿途有攤商送豬腳，祝福兩人高票當選，也有民眾邀周春米自拍。隨後一行人到廣東路與勝利東路口拜票，包括縣議員李世斌、議員候選人饒怡君等人到場，現場還有兩名小朋友化身「小小縣長」、「小小市長」，別上周春米、梁育慈競選飄帶製成蝴蝶結，為選戰增添趣味。

周春米喊出「有米有梁，做事我們來」，強調梁育慈年輕、專業，對屏東市有深厚感情，期待未來縣市攜手合作，讓縣政與市政緊密銜接。她也指出，兩人都抽中2號，盼選民支持「雙雙勝利、雙雙當選」。

梁育慈表示，持續深入市場、傾聽市民需求，以專業政見回應期待，爭取為屏東市服務的機會。

周春米競選團隊表示，選前黃金周21日下午3時半在潮州愛國夜市舉辦大潮州區造勢活動，邀請行政院長卓榮泰、行政院長前院長蘇貞昌、交通部長陳世凱及前縣長曹啟鴻站台，力拚屏東隊全壘打。

九合一選戰倒數，尋求連任屏東縣長周春米（前）今起請假，下午與民進黨屏東市長候選人梁育慈（中）、縣議員候選人蔡侑庭（後）合體在黃昏市場掃街拜票。記者劉星君／攝影

九合一選戰倒數，尋求連任屏東縣長周春米（左二）今起請假，下午與民進黨屏東市長候選人梁育慈（右一）、縣議員候選人蔡侑庭（左一）合體在黃昏市場掃街拜票。記者劉星君／攝影