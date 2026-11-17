國民黨籍宜蘭縣長候選人吳宗憲今天舉行記者會，提出「可負擔住宅」政見，目標4年500戶，每坪新台幣16萬至19萬元，盼讓下一代好成家、住得穩。

吳宗憲今天舉行「可負擔住宅」記者會，國民黨立法委員黃建賓及吳宗憲競總指導委員會主委陳琬惠到場力挺，共同呼籲讓青年與家庭在宜蘭安身立命。

吳宗憲表示，宜蘭近4年平均房價每坪從約19.29萬元漲到22.18萬元，年輕人與育兒家庭購屋壓力沉重，因此提出「蘭陽安心成家」規劃。

吳宗憲說，他主張設定政策性承購價格，研議示範住宅每坪16萬元至19萬元，例如20坪青年成家宅總價320萬元、30坪育兒宅510萬元、35坪成長家庭宅630萬元，每月房貸以不超過可支配所得3成為原則。

吳宗憲說，參考桃園模式推動「信託型」可負擔住宅，由指定機構管理，規範承購人轉售、回購及價格調整，以防投資炒作，另推動政府保有土地所有權的「地上權型」住宅。

吳宗憲表示，將透過盤點公有土地合作開發與設定地上權、都更與公辦都更取得政策住宅、運用都市計畫開發回饋與容積買賣納入基金，及公開透明招商與民間合作等方式，穩健擴大供給，目標4年500戶，選址將以各生活圈便利處為優先，讓民眾買得起、住得穩、留得下來。