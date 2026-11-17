距選舉投票剩下10天，台北市長蔣萬安21日將參加民眾黨大造勢，至於蔣萬安的凱道選前之夜，民眾黨創黨主席柯文哲今說「應該不會去」。對此，蔣萬安下午受訪表示，相關規畫聯繫，會再繼續努力。

針對21日民眾黨舉辦的造勢活動，蔣萬安下午出席台北市公車從業員工「台北安可」後援會受訪指出，謝謝民眾黨的夥伴邀請，也柯主席的善意。想接下來他會持續跟所有志同道合的夥伴並肩作戰。

至於27日的選前之夜，柯文哲今說應該不會去？蔣萬安也說，關於選前之夜相關的規畫和聯繫，「我們會再繼續努力」。21受到民眾黨的邀請，就會安排出席。

台北巿長蔣萬安下午出席「台北市公車從業員工 台北安可 後援會」，與公車從業人員比出5手勢。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安下午出席「台北市公車從業員工 台北安可 後援會」，與公車從業人員比出5手勢。記者黃義書／攝影