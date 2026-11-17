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選前之夜柯文哲說「應該不會去」？蔣萬安：會再繼續努力
距選舉投票剩下10天，台北市長蔣萬安21日將參加民眾黨大造勢，至於蔣萬安的凱道選前之夜，民眾黨創黨主席柯文哲今說「應該不會去」。對此，蔣萬安下午受訪表示，相關規畫聯繫，會再繼續努力。
針對21日民眾黨舉辦的造勢活動，蔣萬安下午出席台北市公車從業員工「台北安可」後援會受訪指出，謝謝民眾黨的夥伴邀請，也柯主席的善意。想接下來他會持續跟所有志同道合的夥伴並肩作戰。
至於27日的選前之夜，柯文哲今說應該不會去？蔣萬安也說，關於選前之夜相關的規畫和聯繫，「我們會再繼續努力」。21受到民眾黨的邀請，就會安排出席。
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