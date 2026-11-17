翡翠水庫設光電板，近日成選戰攻防議題，行政院長卓榮泰今批評北市府政治操作。對於民進黨台北市長候選人沈伯洋是否有捍衛台北市民？台北市長蔣萬安下午受訪指出，沈伯洋每一次都是跟著黨意在投票，就是賴清德意志忠實的貫徹者。

蔣萬安下午出席台北市公車從業員工「台北安可」後援會受訪，媒體提問針對光電板議題，沈伯洋是不是捍衛中央比台北市民更重要？蔣萬安說，沈委員哪一次不是跟黨意站在一起？毒油案他有發聲嗎？毒駕、酒駕的刑責加重，他有支持嗎？每一次都是跟著黨意在投票，沈伯洋就是賴清德意志忠實的貫徹者。

另外，賴清德總統15日晚間出席沈伯洋「台北大洋流」車掃壓軸場，親自贈送沈伯洋一把鑲有小水滴、象徵希望與勇氣的「水滴寶劍」，蔣萬安也說，他想請教沈委員，他手中寶劍，到底是捍衛台北市民的權益？還是民進黨的利益？

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