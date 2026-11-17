台北市長蔣萬安下午出席「台北市公車從業員工 台北安可後援會」，在致詞時提及與新北市候選人李四川於共同提出的交通競選政見與新政策方案「雙北公車399定期票」，每月（30天內）售價 399元，減輕公車族負擔，未來也可優化與調整雙北公車各路線及班次。

會中蔣萬安振臂與公車從業人員高呼「台北安可！」口號，蔣萬安也呼籲大家一起拉票、催票、去投票。

蔣萬安受訪時回應，媒體提問會否覺得沈委員捍衛中央比台北市民更重要，蔣萬安表示，沈委員哪一次不是跟黨意站在一起，毒油案他有發聲嗎？毒駕、酒駕酒駕新策加重他有支持嗎？每一次都是跟著黨意在投票，他就是賴清德意志忠實的貫徹者。

蔣萬安也請教沈伯洋表示，他手中「寶劍」到底是捍衛台北市民的權益還是民進黨的利益？

對於是否出席民眾黨11月21日在台北市政府前廣場舉辦「決勝之夜--民眾相挺，台灣必贏！」全國大集結造勢活動。蔣萬安表示，非常感謝民眾黨夥伴邀請，謝謝柯主席的善意。接下來會持續跟所有志同道合的夥伴並肩作戰。21號收到民眾黨邀請後，就會安排出席。

台北巿長蔣萬安下午出席「台北市公車從業員工 台北安可 後援會」，會中蔣萬安振臂與公車從業人員高呼「台北安可！」，也呼籲大家一起拉票、催票、去投票。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安（前左二）下午出席「台北市公車從業員工 台北安可 後援會」，與同業人員比出5手勢。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安下午出席「台北市公車從業員工 台北安可 後援會」，受到公車從業人員的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影