11月28日地方公職人員選舉及全國性公民投票第22案將合併投票。中選會今表示，為讓不同族群了解投票資訊，已將電視廣告字幕翻譯成越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語6種語言，並推出多語版「請勿攜帶手機進入投票所及防制AI深偽影音」宣導海報。

中選會提醒，11月28日上午8時至下午4時投票，民眾應帶國民身分證、印章及投票通知單等「投票三寶」前往投票，並注意不得攜帶手機或其他攝影器材進入投票所，以免觸法受罰。

中選會指出，因應AI時代資訊傳播快速，宣導影片也提醒民眾慎防深偽影音影響選舉，面對各類訊息應多方查證，勿輕信或任意轉傳。

為擴大宣導，中選會另邀請5位新住民意見領袖協助分享影片，包括政大越南語教授、台灣越南裔總會長陳凰鳳，台灣第一位印尼語主播譚雲福，曾參與內政部移民署築夢計畫的泰國新住民章少玲，出生於柬埔寨、在越南成長的雙語頻道「越南阿旺」網路創作者陳玉旺，以及「菲台之音」創辦人黃琦妮。

中選會表示，希望透過多語言宣導及新住民意見領袖分享，讓新住民了解選務及投票權益，並於11月28日行使投票權。相關電視廣告及宣導海報已放置於中選會「115年地方公職人員選舉及公民投票專區」供下載使用。