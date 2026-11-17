九合一大選倒數，台北市長蔣萬安競選團隊今天宣布，27日晚間7時將在凱達格蘭大道前舉辦「光榮台北．團結向前」選前之夜，號召支持者集結。黃金周也將啟動車掃，22日開始進行。

蔣萬安競選團隊下午舉辦「1127凱道選前之夜『光榮台北．團結向前』發布記者會」，競選總部總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯、蔣萬安競辦主任葉向媛出席。

徐巧芯宣布，將於27日晚間在凱達格蘭大道前舉辦選前之夜，主題為「光榮台北．團結向前」，晚間6時開放入場、晚間7時正式開始，盼市民共同參與。

對於選前之夜主題規劃，羅智強說，日前蔣萬安在公館商圈與民眾互動時，收到1位市民遞上手寫明信片，內容提及身為台北市民感到非常光榮，這份心意成為競總發起活動的契機。

蔣萬安競選團隊也推出新一波周邊，包括明信片、海報。徐巧芯說，明信片共6款，每款各有主題，呈現蔣萬安施政成績及代表台北的光榮時刻，首款以「台北大巨蛋」為題，其他5款將陸續解鎖。

葉向媛預告，蔣萬安明天晚間7時將在忠孝東路及光復南路口發放明信片，邀請支持者到現場領取。

徐巧芯說，民眾領取明信片後，可寫下台北近年的進步與改變，寄給親朋好友，為蔣萬安拉票；也可寫上對蔣萬安的鼓勵，投遞至競選總部的郵箱或郵寄至競總，團隊將整理每天收到的明信片，接收支持者心意。

至於宣傳海報，徐巧芯說，將於19日開放領取，歡迎民眾至競總踴躍索取，將活動資訊傳遞出去。

媒體詢問，選前之夜是否會有神秘嘉賓。羅智強說，「我的回答就2個字，秘密」，所有嘉賓都在聯絡中，確定後會再對外公布，一定有讓大家驚喜的神秘嘉賓。

媒體追問，預估會有多少人參與選前之夜。羅智強表示，希望多多益善，上周8萬人在風雨中參加「安心大遊行」，已看到台北市民期待守住光榮、團結前進的心願，也號召民眾把所有力量集結在選前之夜，歡迎支持者一起參與。

媒體也關切，傳出蔣萬安陣營在黃金周不會自辦造勢。羅智強說，台北部分已有安心大遊行、選前之夜2場大型活動。至於黃金周規劃，團隊特別安排台北市車掃，從22日開始進行，「所以大家不用擔心」，會努力打好選戰，贏得最後勝利。