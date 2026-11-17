民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊今天表示，堅定支持縣長候選人張峻超越黨派、翻轉花蓮，呼籲黨員力挺；國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志指，這是為選舉利益，放棄過去所有政治原則與價值。

民主進步黨花蓮縣黨部主委陳景豊透過新聞稿表示，民進黨議會黨團與黨公職支持張峻翻轉花蓮，且張峻的民調有長足進步，因此在最後這段期間呼籲黨員力挺張峻。

陳景豊解釋，本次選舉在沒有提名黨籍縣長候選人的情況下，開放黨員各自支持信任的候選人，黨部則以「能合作有信任」、「能帶領花蓮擺脫傅家」、「願意讓花蓮重新站起」的標準審視4名縣長候選人。目前在各項民調中穩居第二且逼近第一的張峻，近期提出相當完整的政策，是最適合支持的對象。

陳景豊喊出「票投游淑貞、魏嘉賢就是支持傅崐萁」，呼籲支持者「集中選票、票投張峻」，讓花蓮成功翻轉。

對此，縣議員、國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志說，今天的民進黨，最值得花蓮人民檢驗的，不是他們喊了多少次團結，而是他們究竟還有沒有政治原則？花蓮需要真正為地方發展負責的政治人物，而不是為了選舉隨時可以改變立場的政治聯盟。

吳建志表示，為了選舉，可以忘記過去批判過的價值；為了打擊政敵，可以放下過去堅持的政治原則；為了取得政治利益，可以對自己合作的對象選擇性失明，這絕對不是花蓮人民期待的政治力量。選票背後有價值、有理念，也有人民對政治人物的信任。

吳建志呼籲花蓮鄉親，這一次地方選舉，必用選票證明，人民不接受仇恨政治，更不接受政治投機。