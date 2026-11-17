身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，中央明年給宜蘭的經費達新台幣333億元，「東風」已備妥，只缺好縣長，盼鄉親支持民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。

賴總統下午1時許到礁溪三皇宮參香，致詞時說，縣市發展交通若通，縣政就會成功，他允諾支持台62線新北市瑞芳延伸到宜蘭礁溪，高鐵延伸宜蘭案計畫經費達3000、4000億元，宜蘭鐵路高架化也要數百億元，這些建設需要專業的人當縣長才能接下。

賴總統說，前總統馬英九卸任前給宜蘭131億元經費，前總統蔡英文到他執政的10年來，每年都增加給宜蘭的經費，今年中央給宜蘭233億元，明年再多100億元達333億元，林國漳當上縣長要建設就有錢可以做。

賴總統表示，「宜蘭明天的氣力，清德已經替你準備好」，俗語說「萬事俱備只欠東風」，「東風」他已準備好，宜蘭只缺1名好縣長，盼鄉親支持林國漳。

此外，賴總統表示，他實在捨不得林國漳被抹黑，所以來到礁溪懇求大家替林國漳爭取公道。

賴總統說，林國漳是宜蘭在地孩子，出生、長大都在宜蘭，考上律師後在台北擔任律師，被時任宜蘭縣長游錫堃感動回宜蘭服務，30年來沒參加民進黨、國民黨，這次選舉卻被抹黑成哪一黨派，讓人聽不下去。

賴總統說，林國漳當律師本來常常是義務的，擔任企業董事也是義務，不然就是領一些車馬費，這是很正常的事情，卻被別人講成這樣。

賴總統表示，他支持在地好人才，林國漳採取正向選舉，社會才會進步，歡迎外地人來到宜蘭為宜蘭打拚，但不能起手就用抹黑、攻擊，又沒有好好拿出政見，他不贊成這種方式，拜託大家全力支持林國漳，林國漳當縣長，絕對會照顧全縣人民。