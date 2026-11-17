2026選舉在野陣營尋求藍白合，台灣民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭被目擊合體民進黨竹北市長鄭朝方，今柯文哲被問到此事時表示，柯美蘭家住竹北，總是會遇到鄭朝方，她順便幫邱臣遠拉票，「事情沒有那麼嚴重」。

柯文哲今到彰化縣陪民眾黨縣議員張雪如、縣議員候選人洪雅婷車掃時，被問到柯美蘭在竹北市圖書館和鄭朝方合影，稱讚對方的城市美學。柯文哲坦言「事後才知道，她（柯美蘭）去（竹北圖書館）我也不知道」。

柯文哲說，他妹妹住在竹北，去參觀竹北市圖書館遇到鄭朝方，他覺得「這個也沒有什麼奇怪的事情」。柯文哲比出手勢3接著說，而且他認為柯美蘭順便民眾黨竹北市長候選人邱臣遠拉票，「所以這樣想就好了」。

柯文哲強調，同樣住在竹北總是會遇到，這不是那麼奇怪，總不能說完全不會遇到，所以這件事「也沒有那麼嚴重」，甚至大家看他妹妹順便幫邱臣遠拉票了。

柯美蘭昨遇到鄭朝方談話4小時，氣氛融洽，合影照片被公開後，「小草」氣炸，要求「還阿北清白」，柯文哲今以同住竹北市難免會遇到為由帶過，緩和外界對柯美蘭的批評。