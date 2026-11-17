宜蘭縣選委會今天公告網路版選舉公報，候選人的左下欄新增未具大陸戶籍身分、不具有雙重國籍的兩項選項，提供候選人勾選，結果公告第一天，選委會就發現很多候選人忘了勾選，目前正請各鄉鎮市公所選務單位全面清查勘誤，並通知「漏勾」的候選人補正。

眼尖民眾今天連結看到網路版選舉公報，發現爭取連任的宜蘭市長陳美玲只勾選上面一項「候選人聲明確未在大陸地區設有戶籍（含大陸地區居民身分證及定居證）或領用大陸地區護照」，沒有勾選第二項「候選人聲明確不具中華民國以外國家國籍」，網友在threads平台貼文，質疑可以有雙重國籍嗎？

縣選委會表示，左下角「候選人之具結情形」是今年選舉新增欄位，這是因應中選會與陸委會的要求各縣市選委會所增加兩個選項；由於是新欄位，導致有些人可能沒注意或忘記勾選，陳美玲也不是這次唯一漏勾的。

選委會解釋兩個欄位的意義，在大陸地區設有戶籍，當然是不能參選；至於若具有雙重國籍，初選上公職當選1年內放棄外國籍，仍可保有公職身份。

選舉公報分成網路版與紙本，縣選委會第一天公告網路版，就被民眾發現錯誤。選委會表示，今立即請各鄉鎮市選務作業單位全面清查，針對遺漏勾選的部分，馬上通知請候選人補正，網路版選舉公報由選委會做修改，紙本由各鄉鎮市公所做修改。