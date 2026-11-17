民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」炫風，帶動綠營全台灣選情，而選戰進入最終倒數，沈將赴外縣市輔選，本週五前進中台灣台中、南投助選，競選總幹事吳思瑤表示，除了周五外目前包含基隆、新竹也正規畫是否有合體機會。

吳思瑤表示，沈伯洋很希望用他的能量，去幫助理念相同的新世代候選人，重要的不只是選舉活動的合作，未來如果都能當選放眼各縣市間政策合作才是首要，選舉的合體這是搭配性的。

吳思瑤說，接下來最後的時間會前進中台灣一趟，包含台中、南投會有相關的一個合作的行程規畫，至於基隆、新竹這些也都跟沈都是新世代的參選者，大家理念都非常相近，也在規畫是不是能夠再有合體的機會，但是合體只是選舉過程的一部分，未來的市政合作才是沈最關切的核心。