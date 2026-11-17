新北市議員新店、大文山選區選情升溫，9名候選人角逐5席，除4名現任議員爭取連任，另有5名新人投入挑戰。市長侯友宜今陪同國民黨市議員劉哲彰在新店車隊掃街，繼日前為黃心華助選後，再度出馬拉抬黨籍議員選情。藍綠近期密集安排大咖輔選，民進黨八連霸議員陳永福交棒兒子陳韋任之際，被爆出婚外情爭議，是否影響選情也受關注。

新北市議員第9選區涵蓋新店、深坑、石碇、坪林及烏來，應選5席，本屆共有9人登記參選，包括國民黨現任議員黃心華、劉哲彰、陳儀君及新人游皓麟；民進黨由現任議員陳乃瑜搭配新人陳韋任，另有民眾黨邸聖德、無黨籍張柏詠及台灣綠黨張佑輔投入選戰。

隨著投票日逼近，各陣營加強陸戰。侯友宜14日才前往新店陪同黃心華車掃，肯定黃心華過去4年在防災、都市更新及建築結構等領域的專業表現，呼籲選民支持連任；今天又陪同劉哲彰車掃，積極替黨籍議員催票。

其中，黃心華上屆以3萬2806票拿下全新北市議員最高票，這次面對參選人增加，仍積極爭取支持。侯友宜本月初出席黃心華競選服務處成立活動時，透露自己主動爭取擔任競選總部榮譽主任委員，強調第一屆議員爭取連任不容易。立法院長韓國瑜近日也特別錄製催票影片，呼籲選民集中選票支持黃心華。

國民黨此次在大文山選區提名4人，較上屆增加1人。李四川14日在新店造勢時，也逐一點名黃心華、陳儀君、劉哲彰及游皓麟，呼籲支持者讓4人都能順利進入議會。隨著民眾黨、無黨籍候選人加入競爭，藍營如何兼顧現任議員連任及新人突圍，成為選戰觀察重點。

綠營方面，民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨也在陳乃瑜、陳韋任陪同下，搭乘「粉紅超跑」前往新店車掃，從太平宮出發，沿途向鄉親拜票，並呼籲選民支持陳乃瑜連任、讓陳韋任順利進入議會。

不過，民進黨八連霸議員陳永福今年不再尋求連任，交棒兒子陳韋任，選戰倒數之際卻遭媒體揭露過往婚外情，引發關注。陳永福坦承曾有婚外情，表示家人早已知情並取得原諒，也會負起責任。陳韋任則回應，相關事情是二、三十年前的舊事，屬於父母私事，與公共事務無關，將持續專注選舉。爭議是否影響陳韋任的接棒選情，仍有待觀察。

此外，民眾黨主席黃國昌15日也前往新店，陪同黨籍議員候選人邸聖德車掃，力拚在大文山取得席次。隨著藍綠白及無黨籍候選人持續搶票，這場9搶5的選戰，除了現任議員能否守住席次，新人是否突破既有政治版圖，也成為最後階段的觀察焦點。