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徐欣瑩立院轟辦藍不辦綠！質疑鄭朝方3億土地交易、47倍價差
國民黨立委徐欣瑩今天在立法院施政總質詢，要求中央加速審議竹科三期及璞玉計畫，並質疑民進黨新竹縣長候選人鄭朝方涉及土地交易暴利、家族干政及公帑爭議，檢調卻遲未積極偵辦，痛批政府「辦藍不辦綠」，更質疑總統府高層是否介入施壓。對此鄭團隊暫無回應。
徐欣瑩指出，竹科三期計畫歷經7年4個月仍未完成審議，要求內政部整理歷年會議、補正、送件日期及待協調事項，提出完整審議時間責任表，盼12月完成審議。璞玉計畫早在2004年核定為重大建設，22年過去仍在處理聽證程序，要求行政院協調經濟部、內政部及新竹縣政府，一個月內提出聽證安排及預定時程。
徐欣瑩引用賴清德總統「打擊黑金沒有上限」說法，批評政府實際卻是「綠能你不能」、「嚴辦政敵、寬待自己」，並舉新北市曠世智能案、高雄市民進黨候選人政治獻金爭議為例，質疑執法標準不一。
徐欣瑩指控，新竹縣正上演百億家族金權政治，鄭朝方涉及土地暴利套現、體制外干政、霸凌公務員及挪用公帑裝修豪華辦公室等爭議，甚至質疑司法機關登門搜索媒體，行政院究竟查了沒有？
徐欣瑩表示，鄭朝方2022年就任竹北市長，未滿3個月便與兄長將名下竹東農牧用地，以逾3億元賣給英業達二代葉力誠。同一開發案周邊民眾土地每坪僅售1800多元，鄭家農地卻高達8.9萬元，價差達47倍，質疑是否涉及利益輸送。
徐欣瑩進一步質疑，已有民間人士舉報鄭朝方涉嫌漏稅，歷經2個月仍未見調查進展，並稱鄭朝方已是刑事案件被告，至今未見傳喚，質疑「總統府高層是否介入施壓」？
徐欣瑩批評，一般民眾少報數千元就遭國稅局裁罰，涉及逾3億元土地交易且遭提告的案件卻未見動作，呼籲檢調公平辦案，不能遇到民進黨候選人就不辦。
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