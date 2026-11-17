翡翠水庫設置太陽能光電板成台北市長選戰攻防焦點，戰火更延燒至全台有水庫的縣市。針對桃園石門水庫是否跟進「種電」，桃園市長張善政今天在Threads明確表態，強調無論是在石門水庫或埤塘設置光電，他都反對。貼文一出，台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川接連留言力挺，也有網友留言「拒喝光電水」。

台北市翡翠水庫擬建置水面型太陽能光電板，引發水質疑慮及選戰攻防，「水庫光電」爭議也擴及其他縣市。桃園擁有石門水庫及眾多埤塘，是否可能設置水面型光電，同樣受到關注。

張善政今天在Threads發文表示，「有許多朋友問我對水庫光電的態度，我再重申，無論是在石門水庫還是埤塘設置光電，我都反對。」明確表達反對水庫及埤塘設置光電的立場。

蔣萬安隨後留言表示，「善政市長把民眾安全擺第一，守護民生用水，這件事我們都有共同理念，一起努力。」李四川也回應，「人民的健康一定是我們優先要把關的，讓我們一起加油！」

張善政貼文引發網友討論，有網友留言「拒喝光電水！謝謝張市長為我們守護民生用水，守護了桃園的好山好水！」另有網友提及桃園觀音3家SRF發電廠爭議，留言表示「觀音的3家SRF發電廠，也是您阻擋，謝謝市長！」