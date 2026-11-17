新北市議員候選人鄭丞宏今邀集在地居民及地主代表，關注五股五福黃昏市場改建、公有市場規畫、地下停車場、公園休憩空間及周邊道路改善等議題，透過交換意見集思廣益，建議透過跨區域、跨設施的整合規畫，改善五股舊市區面臨的生活與交通問題。

新北議員第二選區包含林口、五股、泰山，因人口成長，席次從原先4席增至5席。國民黨提現任市議員陳明義、蔡淑君，還有前五股鄉長鄭漢騰之子、市政顧問鄭丞宏，及市議員宋明宗女兒蔡佩呈等4人，民進黨提名現任市議員李宇翔，以及前市議員賴秋媚的女兒戴翎育等2人，6搶5競爭激烈。

鄭丞宏指出，市場不只是居民日常採買場所，更連結著攤商生計與地方生活。五福市場改建不應只是單純拆除重建，而應以居民實際需求為出發點，將市場、停車、公園、社區服務及交通動線一併納入整體評估。從居民買菜是否便利、停車空間是否充足、步行環境是否安全，到周邊道路能否有效分流，都應在規畫初期一併考量，讓公共建設真正回應地方需求。

鄭建議，市府評估將五福黃昏市場改建為公有市場，重新規畫攤位配置、採買空間、進貨動線及環境衛生，將施工期間攤商安置、後續進駐及營運管理納入評估，兼顧居民採買需求與攤商穩定經營，打造更完善的市場環境。停車與公共休憩空間方面，鄭主張，可評估在市場及公園下方設置地下停車場，整合市場採買及周邊居民停車需求，妥善規畫車輛出入口、人行動線與卸貨空間，避免車流交織影響鄰近道路。地面空間保留充足公園綠地與步行空間，兼具停車、休憩及生活服務功能，提升使用效益。

除了市場與停車設施，鄭丞宏也建議於市場上方或建築內規畫活動中心、親子館及銀髮族俱樂部，並結合無障礙設施，提供親子活動、長者休閒及社區交流空間，讓市場不只是採買場所，更能成為不同世代居民日常生活的重要據點，滿足地方多元公共服務需求。

針對五福路、工商路一帶交通壅塞問題，鄭建議沿五股坑溪新闢道路，串聯五福路與成泰路，增加區域通行選擇，分散既有道路車流。但相關方案仍須同步檢討交通效益、河川治理、防洪及道路安全，並與市場出入口、停車場及卸貨動線整合評估。

為讓公共設施與周邊土地發展相互銜接，鄭丞宏建議市府將五股高中預定地後方至成泰路之間的工業區，以及工商路兩側地區，納入都市計畫與土地使用整體檢討，評估整體開發、都市更新及公共設施配置的可行方式。

五福市場改建牽涉居民生活、攤商經營、地主權益及公共設施配置，鄭丞宏說，此事不能只從單一建設項目思考，建請市府整合相關局處，啟動可行性評估，釐清土地取得、建設經費及分期推動方式，並聽取居民、地主與攤商意見，創造多贏。