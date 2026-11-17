媒體接連公布新北市長封關民調，李四川競選辦公室今表示，新北選情緊繃，勝負都在誤差範圍，希望最後階段，所有挺李四川的市民朋友，都作為李四川的分身，一起催票、拉票，更重要的是11月28日一定要出門投票，支持度才能成為真正的票數，「出門投票，李四川就會贏」。

李四川競辦強調，還有一成多的市民尚未最後決定，這一票，將關係著新北市民的翡翠水庫飲用水，會不會因為光電板而遭到破壞？這一票，將影響到4500萬的政府資金，有沒有流入蘇家口袋，能不能水落石出？這一票將決定，新北市的捷運建設，可不可以繼續擴大，讓上班上學，更方便一點，和家人一起的時間，更多一點。

李四川競辦說，這一票將決定，新北市的老人家和老房子，有希望看到都更的完成，更快一點！11月28日出門投票，用手中神聖的一票，支持踏實做事的李四川，累積更多的一點一點，讓新北可以越來越好，「出門投票，李四川就會贏！」

另新北市長侯友宜多次公開表示，新北還有許多建設尚未完成，只有專業務實、歷練豐富，且具即戰力的李四川接棒，才能延續各項建設，讓市政不會重來。李四川競辦說，11月28日的這一票，就是決定新北市未來發展的關鍵，「李四川來接棒，市政不會空窗，侯市長8年努力，李四川接棒打拚」。