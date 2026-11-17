台北市長蔣萬安在選舉公報的政見內容並未將松機遷移納入，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示是否因覺得不妥才沒放上去，國民黨新北市長候選人李四川聽聞後反問，若蘇巧慧反對65歲以上長者健保費由國家支出，這樣她應該也要列在她的政見，且他發現蘇委員的政見當中，還把他提出的「AI高科技產業廊帶」列在裡面，且很多政見也是侯友宜市長現已經在做，暗酸蘇巧慧有抄襲之嫌。

台北市長蔣萬安上月提出松山機場遷移規畫，主張將約300公頃用地轉型為AI園區、住宅及公園，新北市長候選人李四川也表態支持，並認為可與新北產業廊帶連結，但蔣萬安在選舉公報的政見內容並未將松機遷移納入，引發綠營支持者抨擊是在騙票。

蘇巧慧今針對此議題回應，其實AI廊帶應該不必遷松機，而是以新北淡海科學城優先做考慮，所以國民黨的雙北市長候選人到底當時是急就章，還是現在想一想覺得不妥了、又撤掉，這個我們不得而知。

李四川今表示，如果蘇巧慧反對65歲以上長者健保費由國家來支出，這樣她也應該要列在她的政見裡面，有關選舉公報，我們都會好好地將政見呈現在上面，他也發現蘇巧慧委員的政見當中，把他提出的「AI高科技產業廊帶」列在裡面，她很多的政見也是侯友宜市長現在已經在做的，政見就是給市民來看，由市民來決定要投給誰。

另有網友在Threads上分享表示，看到辯論會李四川反殺蘇巧慧，最後決定支持李四川，另小草女神愛莉莎莎也留言回應看完後決定支持川伯。李四川表示，在政見發表會中，他所有的政見就是四十年來的公務經驗，對新北市要怎麼建設，一五一十地跟市民報告，他希望能爭取所有市民的支持，如果他當上市長一定講到做到，一定會好好建設新北。