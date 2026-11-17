民進黨台北市長候選人沈伯洋周日將舉辦洋流嘉年華計畫，競選總幹事吳思瑤表示，有別於遊行，這次活動由沈伯洋擔任策展人，橫跨仁愛路、復興南路、忠孝東路、北平東路競選總部，共規畫6個展覽及表演，展示沈這場選舉重要物件，強調這場活動希望能把主角歸給市民，沈出現時間還在討論但無論線上線下無所不在。

吳思瑤表示，這場活動叫做「市民動起來城市行動展」，邀請所有的市民一起來出任務，從仁愛路側國父紀念館出發一路沿街銜接復興南路、忠孝東路，一路到位於北平東路競選總部，沿途設置6個展覽，每一個會場會展示這場選舉對沈伯洋意義重大的物件，包含收集到的珍貴禮物、並搭配音樂、舞蹈等表演藝術，希望大家可以認真觀看政策和民眾的心意。

吳思瑤說，六場台北大洋流剛結束，沿途收到許多市民的鼓勵，也匯集強大的陸戰能量，但目前選情仍是五五波、勝負難料，最後關頭要聚焦在催出投票率，請小水滴協助固票、拉票，希望用快樂、溫暖的心情，一起完成艱困而意義非凡的選舉。

吳思瑤強調，這段時間看到沈伯洋的所到之處都會匯聚非常多的支持者，但最後的黃金周要改變形式，希望大家不是追逐著沈伯洋，希望大家能夠更深刻的去看到他提出來的政策內涵，以及這場選舉我們收穫到無數珍貴的市民的心意，市民才是主角，先有市民才有市長。

至於1127的選前之夜，吳思瑤說，盼能再給團隊多一點時間，現階段當然也想去找腹地能夠容納更多熱情市民場所，但台北市場地就這麼多，有一些沒有順利租借到，都還在努力克服，但無論如何北平東路就是民主聖地，有一個最好的舞台、場域在這裡等著。