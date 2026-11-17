國民黨新北市長候選人李四川今天（17日）前往樹林、板橋溪崑地區車隊掃街，針對近期選情激烈，他表示，自己看起來也相當危險，喊話「李四川現在缺三票」，呼籲支持者不只要拉票，更要催票，11月28日一定要出來投票，強調選民的一票將決定新北市未來。

李四川表示，剩下十幾天將持續跑遍新北29區，爭取市民支持，並按照既定步驟進行車掃及造勢活動。他也強調，自己沒有分哪個選區是對手蘇巧慧的優勢區，29區都會全力爭取。

對於翡翠水庫設置光電板議題，李四川反駁蘇巧慧稱是假議題，指出自己擔任台北市副市長時，水利署曾三度發文詢問設置意願，甚至要求不同意者提出理由。他強調，翡翠水庫供應雙北用水，若當選新北市長，絕對反對新北市民喝「光電水」，並反問蘇巧慧是否支持設置光電板。

國民黨新北市長候選人李四川（右）今天（17日）前往樹林、板橋溪崑地區車隊掃街，針對近期選情相當激烈，李表示自己看起來也相當危險，更喊話「李四川現在缺三票」，呼籲支持者不只要拉票，更要催票，11月28日一定要出來投票，強調選民的一票將決定新北市未來。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天（17日）前往樹林、板橋溪崑地區車隊掃街，李四川高舉支持者送的蒜苗。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（右）今天（17日）前往樹林、板橋溪崑地區車隊掃街。記者季相儒／攝影