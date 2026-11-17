民進黨台北市長候選人沈伯洋日前舉辦大造勢，支持者划龍舟前往關渡碼頭途中，將冥紙撒在淡水河中，引發「汙染河川」爭議。對此各方眾所紛紜，獨不見當事人出來澄清自己為何這麼做，也不見公權力表態是否開罰。

不過有趣的是，當「撒冥紙」畫面出現的第一時間，綠營支持者在網路上首先質疑的，是撒冥紙是「AI合成」或「藍營支持者反串」；而影片最初的上傳作者發現事情愈鬧愈大，還把原來的影片下架，換上「沒有撒冥紙」的畫面。只是網路行為「凡走過必留下痕跡」，很快就證實，撒冥紙不是AI影片，更不是藍營支持者反串所為。

在「AI說」和「反串說」被戳破後，包括前政務委員張景森在內，開始宣傳「尊重傳統說」，表示划龍舟撒冥紙是「傳統祭江儀式的一部份」，而且用的是環保冥紙，並不會造成汙染。他們甚至表示，過去蔣萬安在主持台北市龍舟活動時，也曾經撒金紙祭江，沒有道理「蔣萬安可以，小水滴不行」。

這論述錯得離譜。河川裡禁止隨意丟棄物品，是法律所明定；而不管市府或者任何單位要辦活動，有類似的行為，就必須事先提出申請，提出完整的計畫獲得許可後，才能這麼做，且事後必須做好清理工作。這就好比凱道前廣場禁止逗留，但經過合法申請後，可以在上面辦活動是一個道理。拿「端午節划龍舟」來類比「小水滴撒冥紙」，根本就是不倫不類。

更進一步看，即便真的是因為「傳統宗教風俗」，能做什麼不能做什麼，也不是由個人認定，而是看法律是否允許；「自己認為可以做就做了」，不是尊重宗教，而是把宗教汙名化，變成自己違法的藉口。難道小水滴是把淡水河當成印度恆河，覺得只要符合宗教教義，就可為所欲為？

而此事其實也並不是萬惡不赦的罪行，既然做錯了，出面認錯即可；權責單位查明事實後，該開罰就開罰，該警告就警告，也不需要因為選舉而有差別待遇。但事發至今，只見小水滴們不斷卸責，甚至指控「蔣萬安可以我為何不行？」這樣不認錯的態度，比在淡水河撒冥紙還可怕。