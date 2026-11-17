選戰倒數，翡翠水庫設置光電板議題成藍綠交鋒焦點。中央過去連續3年發函北市府詢問能否翡翠水庫設光電板，台北市長蔣萬安表達反對，要求對手沈伯洋表態。今民進黨新北市長候選人蘇巧慧認為這是假議題，國民黨新北市長候選人李四川說，這個問題並不是假議題，他當時在台北市當副市長，水利署來了3次公文，且裡面寫得很清楚，詢問願不願意設置，若不願意還要寫理由，這怎麼會是假議題？

李四川說，翡翠水庫每天供應的水，一半在台北市，一半是供應給新北市的市民，他如果當上新北市長，他絕對反對新北市的市民喝光電水，他也要問問蘇巧慧委員「妳贊成光電板設在翡翠水庫嗎?」

李四川競選辦公室主任江怡臻也指，蘇巧慧委員口口聲聲說這是「假議題」，到底哪裡假？從三重、新店、中永和，到泰山、五股、蘆洲、板橋、淡水，新北有上百萬市民仰賴翡翠水庫供水，每天在家煮飯喝水，到日常生活每件事，哪一樣離得開乾淨的水？在市民心中就是實實在在的「真議題」。

江怡臻說，水利署表示當時辦的是全國性場址盤點，沒要求水庫設置光電板，但從柯文哲到蔣萬安市長，北市府三次都回覆不適合設置，翡管局也說得很清楚，依現行規定翡翠水庫水域禁止設置光電板，如果沒規畫，水利署為何還連續3年發函詢問？她要問蘇巧慧究竟是否反對在翡翠水庫設置光電板？如果中央再把翡翠水庫水域列入盤點，「妳敢不敢公開要求排除」?

江怡臻強調，蘇巧慧說要談城市願景，那請先從市民每天喝的水談起，要當新北市長，有責任替市民飲水安全把關，如果連這件事都做不到，不願意明確承諾，若未來中央和地方有利益衝突時，我們怎麼相信蘇巧慧是否站在新北市民這一邊？