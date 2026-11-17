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就連賴總統當年也曾力挺參選 李四川：自己始終不分顏色與黨派
針對前行政院長蘇貞昌8年前在樹林濟安宮保生大帝面前說「如果李四川選市長他就不敢選」，議員呂家愷也指賴清德總統8年前也稱李四川當年沒參選新北市長「讓他失望了」。李四川今直搗對手蘇巧慧樹林本命區進行掃街時受訪表示，他要再次謝謝蘇貞昌院長及當時是行政院長的賴總統，他做40多年的公務人員，沒分顏色也沒分黨派，只要市民需要的，他一定會全力以赴協助。
李四川說「不管是8年前跟8年後，李四川還是李四川」，如果年底他當上新北市市長，他會秉持這樣的態度為市民服務，不分顏色、不分黨派，他一定會全力以赴。
媒體詢問，近期的部分封關民調，李四川與蘇巧慧各有領先，最後關頭是否對自己選情有信心？李四川回應，所有民調都參考，剩下10天還是會跑遍29區，尋求所有市民的支持，這幾次民調相當激烈，看起來他相當危險，要拜託所有市民11月28日一定要出來投票，李四川現在缺3票，一定要拉票，且要催票，11月28日一定要出來投票，如果失掉你這一票就有可能輸，因為你那一票，就可決定新北市的未來。
近日李四川也針對蘇巧慧優勢選區進行車掃，媒體詢問是否要搶攻蘇巧慧的支持者選票？李四川說，29區都有優勢及劣勢的地方，沒有分哪一個是蘇委員的優勢選區，他會持續跑遍29區，爭取大家的支持。
李四川強調，選前最後10天他還是按照自己的步驟，進行車隊掃街及造勢活動，尋求市民朋友的支持，希望支持他的人一定要出來投票。
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