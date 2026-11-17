針對前行政院長蘇貞昌8年前在樹林濟安宮保生大帝面前說「如果李四川選市長他就不敢選」，議員呂家愷也指賴清德總統8年前也稱李四川當年沒參選新北市長「讓他失望了」。李四川今直搗對手蘇巧慧樹林本命區進行掃街時受訪表示，他要再次謝謝蘇貞昌院長及當時是行政院長的賴總統，他做40多年的公務人員，沒分顏色也沒分黨派，只要市民需要的，他一定會全力以赴協助。

李四川說「不管是8年前跟8年後，李四川還是李四川」，如果年底他當上新北市市長，他會秉持這樣的態度為市民服務，不分顏色、不分黨派，他一定會全力以赴。

媒體詢問，近期的部分封關民調，李四川與蘇巧慧各有領先，最後關頭是否對自己選情有信心？李四川回應，所有民調都參考，剩下10天還是會跑遍29區，尋求所有市民的支持，這幾次民調相當激烈，看起來他相當危險，要拜託所有市民11月28日一定要出來投票，李四川現在缺3票，一定要拉票，且要催票，11月28日一定要出來投票，如果失掉你這一票就有可能輸，因為你那一票，就可決定新北市的未來。

近日李四川也針對蘇巧慧優勢選區進行車掃，媒體詢問是否要搶攻蘇巧慧的支持者選票？李四川說，29區都有優勢及劣勢的地方，沒有分哪一個是蘇委員的優勢選區，他會持續跑遍29區，爭取大家的支持。

李四川強調，選前最後10天他還是按照自己的步驟，進行車隊掃街及造勢活動，尋求市民朋友的支持，希望支持他的人一定要出來投票。

國民黨新北市長候選人李四川今直搗對手蘇巧慧樹林本命區進行掃街拜票。記者林媛玲／攝影