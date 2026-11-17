民眾黨創黨主席柯文哲今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票，沿途「阿伯加油」聲不絕，柯文哲強調，希望民眾黨提名的候選人能夠全上。

車隊掃街是在彰化市火車站集合，柯文哲到達時，很多小草紛紛向前喊著「阿伯加油」，同時請他簽名，還有人專程送他禮物，十分窩心，讓柯文哲很感動。

柯文哲特別稱讚尋求連任的縣議員吳韋達，稱他對於法案提案能力很OK，但就是做人太老實，作秀能力太差，需要強力支援。民眾黨在彰化縣共提名五名縣議員候選人，除彰化區的吳韋達外，和美區有蘇智弦、員林區張雪如、二林區洪雅婷，以及山地原住民高采翎。

吳韋達表示，民眾黨提名的彰化市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫四位夥伴，平時與他共同投入地方服務，從接獲陳情、協調會勘到追蹤改善進度，一件一件處理民眾生活中的大小事。隨著選舉進入倒數，希望透過此次車掃，讓更多鄉親認識這支以「理性、務實、科學」為理念的團隊，攜手落實「吳韋達團隊，聯合服務不漏接」。

掃街車隊由彰化火車站出發，繞行彰化市街頭，柯文哲及吳韋達等人沿途向民眾揮手問好，呼籲鄉親支持民眾黨提名的候選人，不少民眾也揮手高喊「凍蒜」、「加油」。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達（中）、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票，不少小草要求簽名。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達（中）、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票，不少小草與他合照。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達（中）、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天下午前進彰化市，陪著縣議員彰化選區候選人吳韋達（中）、山地原住民候選人高采翎及市民代表候選人薛方壹、林亞軒、董立凱、郭凱倫到彰化市掃街拜票，不少小草要求簽名。記者劉明岩／攝影