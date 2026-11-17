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台南議員朱正軒喊遭「穩當選謠言」重傷？拜託鄉親「別讓小朱變遺珠」
台南市議員候選人朱正軒由立委林宜瑾陪同掃街，提醒鄉親近來不斷有他「穩當選」的謠言、千萬別相信。林宜瑾說，這四年朱正軒全力為地方打拚為鄉親服務，自然得到肯定，但支持度不等於選票，許多選前被看好的最後都「被分票分到落選」，拜託永康鄉親戒慎恐懼，「不要讓小朱變成遺珠！」
林宜瑾表示，自己從台南縣到縣市合併後的台南市，前後六屆議員一路在永康服務，朱正軒則從她的助理做起，四年前接棒進入議會。這四年來，朱正軒始終維持勤跑基層、積極服務、追蹤地方建設的態度與熱情。
林宜瑾說，朱正軒持續推動左轉附加車道、路口車向分流、人行道及通學步道等交通建設，包含公園綠地、特色遊具、運動空間、學校設施及治水工程，也在地方議會與她在國會共同追蹤永康鐵路地下化、北外環匝道與跨鹽水溪大橋等重大建設，盼把鄉親每天遇到的問題一件一件改善。
林宜瑾拜託鄉親「一定要出門投票，支持認真專業會做事的朱正軒」。她說，掃街時鄉親的揮手、加油，都是很大的鼓勵，支持著小朱前進，但真正的考試成績，還是要到投票當天才看得見。選舉沒有穩當選，拜託大家一定要出門投票，把支持化成選票，投給5號朱正軒，讓認真打拚的小朱能夠留在議會為鄉親做事。
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