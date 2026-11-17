台北市長候選人蔣萬安競選總部今宣布推出「光榮台北」四大活動，宣布11月27日晚間將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北、團結向前」勝選之夜，同時曝光共計六款明信片，預告蔣萬安將於18日晚間7時在忠孝東路與光復南路口發放，領取後可以寫信給蔣，或親友一起幫忙拉票。

蔣萬安競總總幹事羅智強表示，日前蔣萬安在公館商圈與市民互動時，收到一位民眾親手寫下的明信片，內容提到身為台北市民感到非常光榮。這份來自市民的真摯心意，成為競總發起系列活動的契機。四大活動包括「光榮明信片」、「凱道勝選之夜」、「主題海報」及「光榮的祝福」。

執行總幹事徐巧芯指出，「光榮明信片」將推出六款不同主題，呈現台北值得驕傲的城市成果。台北的每一份光榮，都是歷任市長一棒接一棒、持續努力累積而成，蔣萬安也在前任市長柯文哲奠定的基礎上，持續推動城市建設。

她曝，首款明信片以「台北大巨蛋」為主題，將由蔣萬安於11月18日晚間7時，在忠孝東路與光復南路口發放，後續五款主題也將陸續解鎖。

徐巧芯也說，市民領取明信片後，可以寫下台北這些年的進步與改變，寄給親朋好友，為蔣萬安拉票；或是寫上對蔣萬安的鼓勵、加油，投遞至競選總部的郵箱、透過郵寄方式寄回競總，透過文字完整傳達給蔣萬安。

競總進一步宣布，11月27日晚間將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北、團結向前」勝選之夜，晚間6時開放入場，期盼透過這場選前大型集會，展現市民團結支持台北持續進步的力量。宣傳海報將在11月19日在競選總部開放領取。

台北市長蔣萬安競選團隊總幹事羅智強（左）與執行總幹事徐巧芯（右）下午舉行1127凱道選前之夜「光榮台北」團結發布記者會，公布1127凱道選前之夜「光榮台北」海報與明信片。記者蘇健忠／攝影