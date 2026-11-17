台北市長候選人蔣萬安競選總部今日宣布推出「光榮台北」四大活動，不過外界關心這禮拜黃金周的活動，蔣萬安競總總幹事羅智強說，若以自辦活動，會在禮拜天舉辦車隊掃街。此外，媒體問到國民黨主席鄭麗文說選後要檢討藍白合作模式，羅強調，過去藍白患難與共，有使命感和捍衛中間力量，這點牢不可破。

羅智強表示，台北市其實有兩場大型造勢，上禮拜舉辦安心大遊行，有8萬人民走上街頭，另一個則是選前之夜凱道的「光榮台北、團結向前」，至於黃金周部分在禮拜天有安排車隊掃街，最後贏得台北勝利。

媒體問到，藍營地方人士認為沒有黃金周造勢，會很危險？甚至有藍營不滿，21日蔣萬安去參加民眾黨造勢挺小雞。羅智強表示，競選團隊會有自己的競選節奏，對我們來說，就是呼籲大家出來投票，蔣萬安這次採不同的形式，拆掉與市民間的隔板，直接走到大街小巷、市場和商圈。

他說，像是愛心貼紙、光榮台北的主題，都是採用親民受到真心祝福，所以沒有一個選戰方式是絕對最好。至於藍白合，他說，藍白是在野黨，有共同使命責任，會讓藍白一起全壘打。

此外，媒體問國民黨主席鄭麗文接受專訪表示，選後一定會檢討與民眾黨的合作模式。羅智強說，過去藍白患難與共，尤其是大罷免時，所以大家都有共同使命和責任，在立法院時感謝民眾黨多個法案一起為台灣人民捍衛預算，也一起面對民進黨司法追殺，這點藍白牢不可破。