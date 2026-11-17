桃園市龍潭區民進黨議員候選人張贊聞今日邀來同黨不分區立委王義川，一起在龍潭市場拜票，王肯定張贊聞在龍潭成長、成家，熟悉地方需求，更具備服務熱忱與行動力。

王義川表示，龍潭地區市議員應選三席，國民黨提名兩人還有一人報准，合計三人還希望全壘打，他到龍潭來跟鄉親釐清，民進黨在龍潭區唯一提名張贊聞，無法接受有其他侯選人借台派之名分票，最後只會讓國民黨全部當選。因此，特地來龍潭陪張贊聞到市場和市區拜票，下禮拜也還會再來陪張贊聞車隊拜票，請鄉親全力支持民進黨的唯一提名一席的贊聞。

張贊聞感謝王義川委員的支持，並強調自己不只是口頭關心地方，而是每天徒步走入鄰里、深入基層，從長輩照顧、交通接駁到地方發展，聆聽了許多長輩的需求與心聲，期待將基層聲音轉化為具體政策，帶進議會，為龍潭爭取更多建設與福利。