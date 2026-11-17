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翡翠水庫蓋光電沈伯洋「Say no」 羅智強：沈打臉陳其邁黃偉哲
翡翠水庫是否蓋太陽能光電板成選戰焦點。民進黨台北市長候選人沈伯洋今受訪說，「昨天不是Say no？」。台北市長蔣萬安競選辦公室總幹事羅智強直呼，這打臉高雄、台南，分別在附帶民生用水功能的水庫蓋光電板，經濟部發函幾次才同意？還是說不用發函就說可以直接蓋？
沈伯洋日前針對該議題表示，尊重中央，遭到蔣萬安競選辦公室嗆，「連一句我反對都不敢講。」沈今早受訪強調，「我昨天不是Say no？」
媒體問及此議題，羅智強表示，經濟部是三度來函詢問台北市，能否盤點翡翠水庫設置光電，若沒有這樣的想法和規畫，通常在第一次回答沒有，就不會再問第二、三次，後面幾次更要求台北市府解釋原因，「擺明就有目的在裡面。」
羅智強說，沈伯洋這次跳出來說也不錯，這狠狠打臉高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，兩人在附帶民生用水功能的高雄阿公店、台南烏山頭設置光電板。請問兩人經濟部有沒有一樣發函詢問？如果有發函，那為什麼要同意？發函幾次才同意？還是說不用發函就說可以直接蓋？
他也批，沈伯洋的中文造詣可能超越了孔孟，尊重經濟部的意見，這是明確反對嗎？可見這位想選台北市長，缺乏用氣和擔當拒絕民進黨要蓋光電板。
競選總部執行總幹事徐巧芯說，雖然沈伯洋現在請假，但仍是中華民國立委，而立委是監督政府非不是尊重政府；政治人物的態度要明確。
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