水庫設置光電板成選戰熱議話題，國民黨台南市長候選人謝龍介指出，烏山頭水庫2025年發電量約1700萬度，僅占台南市全年住宅用電量0.4%，相當於全市住宅一天半的用電量，卻是近百萬市民的重要民生水源。他要問，翡翠水庫可以拒設光電板，烏山頭當初為何點頭？

謝龍介表示，水利署稱當年連續3年發函，是為了盤點全國光電設置潛力；台北市長蔣萬安已講得很清楚，反對在翡翠水庫設置光電板。他要問，翡翠水庫可以守住，台南的烏山頭水庫當初為什麼會點頭？

謝龍介指出，台南市府表示，烏山頭水庫的發電設備僅占蓄水面積約1.12%，2025年總發電量約1700萬度電，相當於4900戶一年的用電量。根據相關資料，2025年台南市住宅用電總計約44.2億度，烏山頭水庫整年的發電量，僅占台南市一年住宅用電量的約0.4%，換算下來，相當於全台南住宅約一天半的用電量。

謝龍介說，電的帳算完，再來算水的帳。烏山頭水庫是台南重要的民生水源，光是2025年，水利署統計的生活用水供應量就接近1.9億立方公尺，平均每天約52萬立方公尺，與曾文水庫一同提供台南市四成、近百萬市民的生活用水所需。此外，農民灌溉也需要用水，水庫每年供應約4.7億立方公尺，平均每天約129萬立方公尺，這就是烏山頭水庫對台南、對嘉南平原的重要性。

謝龍介表示，光電板在烏山頭水庫發一整年的電，才抵得上台南住宅一天半的用電量；但烏山頭水庫的水，市民、農民一年到頭都要用，民眾每天都要喝，難道為了這少少的發電量，就要讓台南鄉親天天喝水都提心吊膽？他要問水利署與台南市政府，當初為何非得在烏山頭水庫設置光電板？先前從盤點到拍板，有沒有比較過屋頂或其他場址？發電效益如何評估？有沒有評估光電板對水庫水源的影響，進行了哪些評估？最後又是哪個機關點頭？

謝龍介強調，他的立場很清楚，台南人天天要喝的水，市長就要守護。他上任後一定會把事情一件件查清楚，依法拆除烏山頭水庫的光電板，維護鄉親飲水健康。