選戰進入倒數，民眾黨新北市中和區議員候選人陳怡君今表示，與團隊討論並徵得民眾黨創黨主席柯文哲同意後，已在中和街頭換上「別再讓遺憾發生」新看板，盼催出支持者投票。她表示，這次看板不同於過去「搶救」、「告急」訴求，主要希望支持者11月28日一定要出門投票。

陳怡君表示，這次新看板希望提醒支持者，不要讓2024年總統大選柯文哲未能當選的遺憾再次發生，並呼籲中和選民支持6號陳怡君。

柯文哲昨二審開庭，吸引支持者到場聲援。陳怡君表示，柯文哲庭後談及過去在看守所期間的經歷，情緒一度激動、哽咽，並與妻子陳佩琪相擁落淚，相關畫面也讓不少支持者感到不捨。

陳怡君說，自己從2024年總統大選期間就是民眾黨志工，過去兩年多看著柯文哲遭民進黨「司法追殺」，尤其看到他在法院外哽咽，更感到難受。

陳怡君表示，今年投入選舉後，柯文哲已多次到中和替她輔選。日前兩人一起到黃昏市場拜票時，也有攤商當面向柯文哲說「你受委屈了」，讓她一度紅了眼眶。她說，柯文哲即使面對自身司法案件，仍持續投入輔選，希望協助她進入新北市議會。

陳怡君最後呼籲，11月28日支持者一定要出門投票，在選前也持續替她催票、拉票、固票，爭取中和選民支持。