台北市長蔣萬安競辦執行總幹事徐巧芯今召開「光榮台北·團結向前」選前之夜記者會，媒體問及，聯電創辦人曹興誠社群發文，疑與民進黨台北市長候選人沈伯洋切割。徐巧芯直言，兩人過往財務、市長推薦參選等可見關係，直言沈伯洋若當選台北市長，未來北市府會有曹的角色。

曹興誠在社群寫到，以後他在外批評蔣萬安的言論，都是自己的意見，未曾與沈伯洋或他的競選團隊做過事先協商。如果有人因為我的話而怪罪沈伯洋，那是冤枉了他。被外界認為是在與沈伯洋切割。

徐巧芯表示，從過去回頭看所謂的曹興誠和沈伯洋之間有沒有關係，到底是真的還假的。回溯到2022年時，曹興誠說過沈伯洋創辦黑熊學院時曹主動要贊助，2022年9月贊助6億元進行民防計畫，兩人才因而相識。

徐巧芯說，沈伯洋則在2025年1月時說，黑熊學院有按照計畫來實報實銷，等同告訴大眾，黑熊學院就是曹興誠贊助。另外，曹興誠也曾說，2025年11月時有向總統賴清德建議徵召沈伯洋選台北市，所以沈能夠參選北市長，是來自於曹的推薦「兩人關係是緊密或疏離就很清楚。」

徐巧芯直言，也因此沈伯洋當選台北市長，未來北市府背後的操盤等，曹興誠一定會有角色，這不是選前要切割就能切割，從過往財務關係、推薦參選等都是歷歷在目。

她也不滿，最可惡的是曹興誠稱沈伯洋是菩薩、蔣萬安是邪靈、徐巧芯是妖女，這對本人來說都是抹黑指控，呼籲要道歉。