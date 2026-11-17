台灣民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣陪縣議員張雪如車掃，登車前被問到會不會與蔣萬安同台造勢；柯文哲回答說，21日民眾黨全國車掃，晚上6點應該會在台北市政府前廣場會合，如果蔣萬安來，「來者是客」，民眾黨會好好招待。

蔣萬安多次邀請柯文哲同台，也說要請益，都沒得到明確答案。柯文哲今表示，台灣民眾黨在選前一周全國造勢會，他和黨主席黃國昌兵分兩路全國車掃，當天晚上6點應該會在台北市政府前面廣馬場匯合，如果蔣萬安來，來者是客，會好好招待蔣萬安。

柯文哲又說，27日選前一天民眾黨還在規畫，因為這次民眾黨有三個縣市長候選人，在花蓮、竹北還有嘉義。所以理論上民眾黨有自己的造勢場，其實這件事情民眾黨內部現在還在規畫，他認為民眾黨應該不會去國民黨什麼場子，因為民眾們有自己的候選人要處理。