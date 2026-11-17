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影／蔣萬安凱道選前之夜海報發布 六款明信片先解鎖一款
台北市長蔣萬安競選團隊總幹事羅智強與執行總幹事徐巧芯下午舉行1127凱道選前之夜「光榮台北」團結發布記者會，公布1127凱道選前之夜「光榮台北」海報與明信片，其中明信片先解鎖一款。未來將公布共六款，請支持者寫明信片給朋友，呼籲他們投給蔣萬安。
針對經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，反對翡翠水庫設光電板。羅智強針質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋不敢明確回應，未來即使被中央政府發公文，詢問翡翠水庫蓋不蓋太陽能光電板也不敢回絕，因為台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁都答應，在台南烏山頭水庫與高雄市阿公店水庫都已經蓋太陽能光電板。
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