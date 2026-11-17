翡翠水庫是否蓋太陽能光電板引發藍綠交鋒。民進黨台北市長候選人沈伯洋今說環境非常值得被保護，經濟部專業評估並無規畫，並稱蔣陣營批評是「假消息」。蔣競辦反批，「沈伯洋是合格的黨意立委，開口還是經濟部『目前沒有規畫』。

蔣競辦表示，蔣萬安是站在民意的市長，中央三度發函，北市府始終堅決反對。請問沈伯洋，如果中央再發函，你敢不敢說『我反對』？如果經濟部改口說可行，你是不是也跟著改口？」

蔣競辦也指出，行政院長卓榮泰稱全國光電潛力調查已於2024年結束。蔣萬安市長今早反問，「堂堂中央政府連續三年發公文來，難道是在問心酸的嗎？」蔣萬安也指出，中央後來沒有相關計畫，是因為地方政府擋下來，加上議員在議會提出質詢、媒體披露後，中央才不敢再繼續問。

蔣競辦表示，中央曾三度發函要求北市府盤點翡翠水庫設置光電板的潛力，還要求說明理由。「沈伯洋說這是『假消息』，是在說經濟部三度發函的公文嗎？經濟部既然強調目前沒有計畫，也請說清楚，為什麼當初要一再發函？」

蔣競辦說，沈伯洋的政策組召集人陳培瑜指出烏山頭水庫各項檢測濃度符合標準，「烏山頭水庫的檢測結果，只能說明當地的檢測情形。請陳培瑜別拿其他水庫的檢測結果替翡翠水庫背書。也請沈伯洋回答，難道中央有一天拿著『符合標準』的評估來問台北市，沈伯洋團隊就會同意在翡翠水庫設置光電板？」

蔣競辦強調，翡翠水庫攸關大台北約600萬人的民生用水。蔣萬安已經說得很清楚，「不管發文來幾次，我們的立場都不會改變。」沈伯洋也可以用一句話回答市民。「中央再發函，你敢不敢說『我反對』？」