立法委員、民進黨立法院黨團書記長范雲日前兩度前往民進黨竹北市長候選人曾聖凱競選總部，為曾聖凱加油打氣。范雲以「專業能力、具體行動、新世代力量」三個理由推薦曾聖凱，肯定他在都市專業及教育議題上的投入，並帶來「洋流飄帶」，搭配「聖利凱旋飄帶」與象徵「凍蒜」的蒜，預祝沈伯洋、曾聖凱雙雙高票當選。

范雲表示，自己認識曾聖凱多年，深知他的專業與能力。曾聖凱具備都市建設專業背景，在陽明交通大學任教，並曾獲國際獎項肯定。她相信，曾聖凱能將專業轉化為城市治理能力，承接竹北既有基礎，帶動市政再升級。

范雲也肯定曾聖凱積極投入地方公共事務，她指出，曾聖凱協助嘉豐國小爭取圖書館內部裝修工程經費，也與大新竹高中就學權益自救會共同反映學生需求，和她一起為增班、增校及保障在地學子的就學權益努力，展現關心問題、積極行動的態度。

談及對曾聖凱的期待，范雲表示，台灣政壇需要有專業、願意承擔的新世代力量。她期待曾聖凱與鄭朝方共同努力，延續竹北市政成果，讓竹北及大新竹地區有更好的未來，並呼籲市民支持曾聖凱。

勉勵之餘，范雲也帶來別具巧思的祝福。她將從台北帶來的「洋流飄帶」與「聖利凱旋飄帶」搭配，讓「洋流」與「聖利」相遇，取勝利、凱旋的好彩頭；接著拿出蒜，祝福「台北、竹北都凍蒜」，預祝沈伯洋與曾聖凱雙雙高票當選。

曾聖凱當場感謝范雲親自前來勉勵，並收下飄帶與「凍蒜」的祝福。兩度到訪的支持，加上別具心意的好彩頭，為競選團隊帶來溫暖與鼓勵。