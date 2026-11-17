選戰進入倒數，南投縣長許淑華今出席活動後受訪，針對賴清德總統頻到南投輔選，周五「洋流」更將集結南投市，她認為，拉抬作用有限，平時基層服務扎實比較重要，但她仍會戰戰兢兢迎戰，而明天公辦政見會後就正式請假投入選戰。

為衝刺選情，賴清德總統近期幾乎每周都到南投輔選黨內縣長候選人温世政，20日台北市長候選人沈伯洋也將現身站台；面對賴清德頻到南投督軍助選，周五「洋流」更將集結南投市。

南投縣長許淑華今天出席三光國中學生宿舍落成，她活動後受訪表示，民進黨一直以來都認為南投縣是他們比較難突破的地方，因此會希望藉由洋流的人氣，帶動地方各界的人氣，這在選舉設計上也無可厚非。

但，賴清德總統近期來南投拉抬，她觀察了幾次，發現作用有限，可見平時基層服務扎實還是比較重要的，不過對於任何人來到地方輔選，她都會以戰戰兢兢的心態來迎戰。

許淑華也強調，陸戰是他們（國民黨）最擅長的，還是要戰戰兢兢，尤其賴清德總統最近很常到南投縣輔選，但她就是平常自己的基本功做好，所以不管誰來輔選都一樣，「兵來將擋、水來土掩」。

此外，明天就是南投縣長公辦電視政見發表會，考量再來剩不到10天就要選舉，所以明天政見發表會結束後，她就會正式請假投入選戰。而先前已有搭配黨內鄉鎮市長候選人進行村里座談、廟口開講等，後續行程就安排6天全縣車隊掃街。