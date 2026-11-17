台南烏山頭水庫光電板成為選戰熱議話題，高雄阿公店水庫及鳳山水庫也同樣在水面鋪設光電板，且會供應民生用水，有市民質疑藍綠市長候選人也應該關注此議題。國民黨市長候選人柯志恩表示，為捍衛民生用水，她主張現有的光電板約滿不再續約，未來讓它完全退出水庫，若當選也不會允許再新增或擴增水庫光電。

大高雄地區單日用水量約 150 萬至165萬公噸，阿公店水庫每日約供應8萬公噸民生用水，鳳山水庫則屬於民生備援用水。

燕巢區阿公店水庫集水區面積31.87平方公里，主要供應農業用水、少部分提供自來水公司當民生用水，主管機關為南區水資源分署，分別於2017年、2019年施工架設光電板。

鳳山水庫位處小港區及林園區之間，面積99.47公頃，原水取自東港溪，以供應工業用水為主，但也是民生用水的備援水之一， 2021年高雄大缺水時曾供應民生用水。2020年經台電公司規畫施作浮動式太陽光電。

烏山頭水庫水質曾檢驗發現界面活性劑殘值，立委陳菁徽強調質疑，為何無需環評能在水庫鋪設光電板，各地水庫或集水區光電板引發民眾關注。去年10月，立委許智傑邀集中央與地方相關單位，實地考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場，相關單位強調水質檢測沒有問題。

針對光電板議題，柯志恩表示，她絕對會捍衛民生用水安全，而且會用最高標準來把關，若當選市長，任內絕不允許新建或擴增水庫光電，現有的也絕對不再續約，讓它完全退出水庫，不讓水源受到任何汙染。