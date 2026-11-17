爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天一早，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。

周佳琪說，向屏東市民請託，屏東不能是一言堂，屏東需要多元的聲音，請市民朋友支持國民黨，為屏東市的未來投下神聖的一票。

今天上午周佳琪與藍營議員拜票隊伍，聲勢浩大，整條自由路沿街重要路口，可以看到國民黨的候選人路口請託，由周佳琪領軍，自由路與民生路口有周佳琪團隊、自由路與仁愛路口有陳揚團隊、自由路與中正路口有蘇資婷團隊、自由路與忠孝路口有黃明賢團隊、自由路與中山路口有任峻賢團隊、自由路與勝利東路口有陳哲蕙團隊、自由路與復興路口有方華雄團隊。

周佳琪說，黨籍候選人串聯在屏東市聯合行動，展現國民黨團結力量，屏東市是南台灣一片綠色執政版圖中，唯一的一點藍，這點藍雖渺小，但有著無比堅強的力量。屏東需要多元的聲音，為人民發聲，也會市民爭取最大的福祉。

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天上午，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。圖／周佳琪團隊提供

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天上午，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。圖／周佳琪團隊提供

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天上午，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。圖／周佳琪團隊提供

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天上午，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。圖／周佳琪團隊提供

爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪今天上午，率領屏東市國民黨籍縣議員候選人們，在屏東市自由路重要路口，聯合拜票，一長串隊伍高喊「元氣早安，守護屏東」。圖／周佳琪團隊提供