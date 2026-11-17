立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委、新竹縣長候選人徐欣瑩質詢時，指控民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方家族涉黑，其非公職的哥哥曾以三字經辱罵公務員，造成主管人員調離率偏高。行政院長卓榮泰答詢表示「這個我們沒辦法處理」、「我在這裡聽太多委員（徐欣瑩）對選舉恩怨上的陳述，這應該不是施政總質詢的議題。」

法務部長鄭銘謙答詢表示，徐欣瑩的說法與事實不符，整個偵查過程要尊重檢察官，「刑事訴訟法」規定，既然是傳票，傳喚的檢察官不一定要訊問，法律沒有規定檢察官一定要訊問。鄭銘謙說法引起徐欣瑩不滿，並要求要還她50秒發言時間，雙方到質詢時間結束、麥克風消音仍持續爭論。