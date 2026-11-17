金城鎮長候選人石兆瑉今天提出「金城共識」，鎖定縣府原址重建、機關用地整合及西半島醫療體系建構三大議題，並將陸續拜會7位縣長候選人，邀請共同簽名背書，盼將攸關金城未來20年發展的重大建設，提升為跨黨派、跨任期的縣政共識，他下午率先拜會國民黨縣長候選人陳玉珍，獲得正面回應。

石兆瑉提出的「金城3.0—人文大鎮．幸福小城」，不僅是鎮長選舉的競選主軸，也試圖為金城擘劃下一階段發展藍圖。他表示，金城今日的都市發展格局，與父親、前金城鎮長石炳炎當年的建設遠見密不可分，民國50年代父親任內推動民族路、民權路、民生路等環城道路，串聯中興路、莒光路十字軸線，奠定金城主要交通骨架，支撐此後60餘年的商業活動與人口發展。

石兆瑉指出，隨著人口及住宅區域擴張，金城既有都市空間與公共服務已面臨新的需求，因此提出「精進一環、開發二環」構想。「精進一環」著重後浦舊城區更新、歷史文化保存、傳統市場改建及商業活化；「開發二環」則將完善新興市區交通路網、公共設施與生活機能，同時兼顧郊區四里的宜居環境。

不過，石兆瑉認為，城市建設不能只靠鎮公所單打獨鬥，涉及縣級行政機關配置、公共土地及醫療資源等重大政策，更需要縣府共同投入。因此進一步提出「金城共識」三大倡議，包括推動縣府原址重建，提升行政服務效能並帶動核心城區更新；整合機關用地及公共空間，盤點公有土地、提高使用效益；以及建構西半島急診與醫療服務體系，強化金城、金寧及烈嶼地區基層醫療、長者照護與緊急醫療量能。

石兆瑉今天下午13點多也前往陳玉珍競選總部拜會，說明「金城共識」內容。陳玉珍表示，建構西半島急診與醫療服務體系，也是她未來縣政規劃的施政方向，若順利當選縣長，將全力支持並促成相關建設。

石兆瑉表示，接下來將陸續拜會其餘縣長候選人，尋求認同與簽名支持。他強調，倡議不涉及政黨及派系，也不是替特定候選人背書，而是希望重大公共建設不因選舉結果或政黨輪替而中斷。

「選舉有勝負，城市發展不能因選舉而中斷。」石兆瑉說，60多年前，父親為金城開路；60多年後，他希望與所有關心金城的人攜手，為下一個20年鋪路。

金城鎮長候選人石兆瑉（左）今天提出建立「金城共識」，並陸續拜會7位縣長候選人，邀請共同簽名背書，他今天首先拜會國民黨縣長候選人陳玉珍（中），獲得正面回應。記者蔡家蓁／攝影