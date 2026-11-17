民進黨台北市長候選人沈伯洋在臉書公布22日將舉辦「台北大洋流嘉年華」，他今天表示，嘉年華活動意義就如先前「洋流祭」，盼藉此讓民眾了解台北豐富的文化底蘊。

沈伯洋上午與民進黨宜蘭縣長候選人林國漳出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會，沈伯洋會後接受聯訪被問及將舉辦嘉年華活動時，做以上表示。

沈伯洋強調，文化政策是他對台北市民的重要承諾。他認為，打造文化應從社群開始，這次嘉年華活動的意義就如同先前舉辦的「洋流祭」，希望讓民眾看見台北豐富的文化底蘊，而非僅是單純的選舉造勢場合，盼透過這樣的活動形式呈現城市文化。

沈伯洋被問及選舉公報議題時表示，他的選舉公報以勾選格式呈現，盼外界檢視他是否有做到相關政策，而他已提出約100項政見，加上考量方便閱讀等，因此未把全部政見都放入選舉公報。

媒體詢問，對於台北市長蔣萬安未把松山機場遷移納入選舉公報的看法。沈伯洋表示，應該是很後來且臨時才提出此政見，因此來不及放入選舉公報。

沈伯洋被問及近期民調看法時表示，近期民調幾乎呈現他與對手五五波，經過初步換算，可能每處投開票所與對手相差約20票。他會持續爭取更多民眾支持，涵蓋所有年齡層，選戰策略也不因民調改變，將持續「拉票、催票、顧票」，並勤走基層。

對於在士林、北投舉辦車掃活動時，有支持者划龍舟到場應援並在河面撒紙錢，引發河川污染爭議。沈伯洋表示，這是祭江習俗，就算是習俗也應確保環境衛生及水域改善，會呼籲民眾注意相關作法，如用環保金紙等。

媒體詢問，有國民黨立委質疑「台北大洋流｜士林北投」車掃活動相關經費。沈伯洋表示，舉辦造勢活動就是按照政治獻金支出，相關細項會依法規向民眾報告，盼對手勿轉移話題，就如同他不會詢問對手團隊舉辦活動的經費。

聯電前董事長曹興誠今天在臉書發文，稱對蔣萬安批評，是他快人快語的風格，純屬個人意見，跟沈伯洋完全無關。

沈伯洋在記者會結束後被媒體堵訪回應，他與曹興誠都是獨立個體，曹興誠提出政治評論，其他人也會。曹興誠其實給他滿多啟發，而這也是民主社會健康的方式，大家對政治有想法，都可以提出不同意見，並相互討論與評論。