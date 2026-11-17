高雄市長陳其邁今天在市政會議上表示，選舉已進入倒數階段，各項競選活動日趨熱絡，提醒各單位秉持行政中立、依法行政原則，並全力維護選舉治安及做好準備，確保選務順利。

高雄市政府今天舉行市政會議，警察局於會中進行今年九合一選舉治安維護與查賄制暴工作報告。陳其邁表示，需持續強化候選人人身安全、競選處所及相關設備的巡邏與防護，針對選情競爭激烈區域，加強嚴防暴力恐嚇及賄選等不法情事。

陳其邁也提醒各單位秉持行政中立、依法行政原則，並關心選舉期間投開票作業流程。他要求有關選票印製、運送、保管及投開票當日各項安全維護工作，相關單位應與警察局保持橫向緊密聯繫，落實投開票所突發事故應變部署。

此外，這週末高雄將舉辦BTS防彈少年團、彭佳慧等演唱會，地點涵蓋高雄國家體育場及高雄巨蛋，預期周遭將吸引大量人潮，陳其邁要求市府團隊，提前做好周邊交通疏導、接駁及散場引導規劃，並強化跨局處協調與應變措施。

陳其邁並指出，近期氣溫逐漸下降，日夜溫差較大，相關單位應加強關懷獨居長者及街友，主動掌握弱勢族群生活需求，適時提供必要協助與照護；另持續加強用火、用電安全宣導，提醒民眾注意居家防火安全，降低火災事故發生風險。