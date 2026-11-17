嘉義市長黃敏惠12月24日交接卸任，依公務人員任用法，民選地方首長自次屆同一選舉候選人名單公告日起，不得任用遷調人員，未競選連任者延長至離職，黃敏惠從今天市長候選人名單公告，一直到12月24日離職前，人事凍結，無法行使人事權，市長交接前人事穩定成關注焦點；市長候選人張啓楷表示，當選延續黃敏惠施政，穩定人事，爭取公務員選票。

議會上午閉幕，中午市長黃敏惠率市府團隊在議會餐廳辦外燴，黃敏惠帶副市長林瑞彥、陳永豐，以及秘書長許啟明上台舉杯，向議員表達謝意，預祝議員們順利連任，氣氛融洽和樂。餐會結束，黃敏惠帶市府團隊上台，與議長陳姿妏、副議長張榮藏及10多位議員，獻唱「明天會更好」，將氣氛推向最高潮，為本屆議會定期會劃下圓滿句點。

市府年初以來陸續完成副市長、秘書長及出缺局處長、副局處長等重要職務調整，包括新增副市長及副秘書長人事布局，市府團隊到位。黃敏惠下月卸任，2副市長及局處長等共7位政務官隨同卸任，下屆新當選市長如何安排人事，成為選後政權交接重要課題。

回顧市府團隊人事異動，原秘書長陳永豐升任副市長；交通處長許啟明升任秘書長；財政稅務局長洪彩燕升任副秘書長；環保局副局長孫意惇升任局長；觀光新聞處長張婉芬調任地政處長；建設處長呂獎慧轉任交通處長；企劃處長楊張建南調任民政處長、副處長曾江評升任企劃處長；建設處副處長羅資政升任處長；工務處副處長余成鈺升任處長。

教育處長郭添財調任參議，副處長黃媛楟升任處長；文化局文化資產科長林朝基升任觀光新聞處副處長，表演藝術科長趙曼妏調升教育處副處長；環保局長蕭令宜調任參議；台南大學教授潘青林接任市立美術館長；觀光新聞處長鄭雅文接任。市府重要職務陸續補齊，讓行政團隊在市長任期最後階段維持穩定，但12月25日新舊市長交接，政務官去留及新團隊組成將成為焦點。