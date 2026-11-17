南投縣長、縣議員選舉公辦政見電視發表會，明天（18日）上午10時由縣長候選人率先登場，南投縣長許淑華今坦言「還沒準備」，她說，只有15分鐘能發表，要講4年來的政績，時間不夠，今晚回去再來想，要怎麼濃縮好好跟鄉親報告。

南投縣選舉委員會辦理南投縣長及縣議員公辦政見會，採電視政見會形式，透過有線電視及網路同步直播，18日上午10時由縣長候選人於縣府地下2樓率先登場，縣議員接續於18日至20日舉行，方便選民掌握候選人的政見與施政主張。

針對明天的政見發表會，許淑華坦言「我還沒準備」，她表示，由於每個人只有15分鐘可以發表，要講她這4年來的政績，時間也不夠。她今晚回去會思索要怎麼會濃縮一下，跟鄉親報告4年整體施政，以及接下來4年推動的業務事項。

近日對手陣營猛攻焚化爐議題，國民黨徵召的名間鄉長候選人蔡宗智也表態「不要硬蓋焚化爐」，許淑華說，她與蔡宗智的立場一致，她之前也跟名間鄉親表達過，現在正在辦理焚化爐的環境影響評估，若最終環評結果，新民村地點不適合，那就會停止在該處興建焚化爐，反之，環評過關是可以的，就會按照目標推動。

由於，她整體施政表現備受肯定，對手大概也只能就有些反對焚化爐的意見去做主張，但全國僅南投縣沒焚化爐，所以多數縣民支持興建，縣府仍會尊重不同聲音，持續以科學數據讓鄉親了解，以及最新、最先進且符合環境部標準去研議。