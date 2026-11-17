大選進入倒數11天，賴清德總統上午接連陪同民進黨候選人蘇巧慧前往板橋、三重3間廟宇參香祈福，賴總統頻頻向支持者搏感情，強調中央給新北市的預算連連增加，中央一定會做蘇巧慧強力後盾。

賴總統4天內第3度到新北替蘇巧慧站台，細數蘇巧慧過去爭取新北建設及參選後提出的政見，積極在新北爭取社會住宅、推動交通建設等，也提出設立都更局政見，推動青年婚育宅並在板橋設立醫療專區等市政規畫，強調蘇巧慧照顧不同世代市民的用心，並用搏感情的口吻向支持者喊話，民進黨在中央執政後對新北市的經費編列逐年增加，中央一定會做蘇巧慧強力後盾，呼籲鄉親全力支持。