民進黨台北市長候選人沈伯洋與宜蘭縣長候選人林國漳今上午舉行記者會，簽署「新北宜生活圈」合作備忘錄，力挺高鐵東延宜蘭，更提出「一個生活圈、兩個核心、三個共好」，以宜蘭、南港為雙核心，追求產業共榮、生活共榮、效益共享，讓北宜交流更加緊密。

沈伯洋與林國漳共同出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會，沈伯洋指出，「雙核心、雙引擎」，南港是東區的門戶，也是在宜蘭有高鐵以後往返宜蘭的重要樞紐，南港有會展空間、國際人才和軟體產業，搭配宜蘭的場域優勢，串聯北宜。

沈伯洋表示，台北、宜蘭各有具優勢的產業，可以讓台北市府成為宜蘭業者的客戶，宜蘭縣府也能採用台北業者的產品與服務，為兩地產業創造實際合作機會；創新育成與人才培育也要同步展開，未來可結合台北研究院及國科會TTA進駐北士科的規畫，及早規畫產業育成，並讓孩童在就學階段就能認識未來的產業方向。

林國漳表示，宜蘭每天有一萬多人到台北工作，兩地看似緊密又沒有那麼緊密，透過高鐵延伸，宜蘭、南港與台北一定會更緊密，且規畫中的宜蘭高鐵特區涵蓋健康醫療、文化創意、長住型觀光與綠色產業，可與南港科技產業聚落互補，且不會讓共榮成為炒地皮的方式，而是用在地工作、住宅負擔、交通、公共服務與居民安心等五件事檢驗成果。

沈伯洋競選總部上午舉行「新北宜生活圈」合作備忘錄(MOU)簽署記者會，沈伯洋表示，城市之間的互相合作是一個非常重要的議題，且城市的規畫都是十年以上起跳。記者黃義書／攝影